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Avgun Deresi korku saçıyor

Vatandaşın çöp attığı dere sağlık açısından tehlike saçıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir Kayabaşı Mahallesinde bulunan Avgun Deresi, korkuluklarının kırılmasıyla tehlike saçıyor.

Şehrin merkezinde yer alan ve kirliliğiyle dikkat çeken dere, vatandaşın çöp atmasının yanı sıra korkuluk demirlerinin kırıklığıyla da çocuklar için tehlike oluşturuyor. Dere alanının yosun tutması ve temizlenmemesi tepki çekerken, bölgede bulunan vatandaşlar; çocukların oyun alanı olarak kullandığı dere alanının korkuluklarının bazılarının kırılmış olmasına tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıl, Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından temizlenen ve kronomit ürememesi için larva ile mücadele amaçlı ilaçlanan derenin bakımsızlığı vatandaşları isyan ettirdi.

Geçmiş dönemlerde yılda bir kez DSİ tarafından temizlenen kanal temizleme aracının son yıllarda bakım yapmamasını eleştiren vatandaşlar, "Korkulukların kırılması karşısında çocukların oyun oynarken düşme tehlikesi var. Bazı insanlar, çöplerini dere alanına atıyor ve berbat durumda" dedi.

(EÖ-AG-ÖK-Y)