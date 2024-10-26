AVM Yıkımında Öğrencilere Panik

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MERSİN'de eski bir AVM'nin kontrollü yıkımı sırasında kopan molozlardan bir kısmı, öğrencilerin bulunduğu kurs merkezine düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, kursta bulunan öğrenciler panik yaşadı.

?Olay, merkez Yenişehir ilçesi Dumlupınar Mahallesi 1506 Sokak'ta meydana geldi. Geçen günlerde kontrollü yıkımına başlanan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki eski AVM binasında çalışmalar devam ettiği sırada kopan molozların bir bölümü yan tarafta bulunan yabancı dil kurs merkezine düştü. Kurs merkezinin duvarı yıkılırken, öğrenciler ise deprem paniği yaşadı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri çalışmaları durdurdu.