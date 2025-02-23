Avn'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika
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Avn'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in çekilmesi ve mahkumların serbest bırakılmasını istedi.

23.02.2025 11:35
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BEYRUT, 23 Şubat (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'e işgal ettiği stratejik tepelerden çekilme ve Lübnanlı mahkumları serbest bırakma çağrısı yaparak bu adımların güney sınırında istikrarın sağlanması için temel önemde olduğunu söyledi.

Avn, cumartesi günü ABD Kongresi Üyesi Ronny Jackson ile Beyrut'ta yaptığı görüşmede Lübnan ordusunun, 1701 sayılı karar uyarınca Birleşmiş Milletler barış gücü askerleriyle eşgüdümlü olarak tüm sınırın güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu belirterek, İsrail'i ihtilaflı alanlarda asker bulundurmaya devam etmek suretiyle 27 Kasım'da varılan anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

Avn, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne atıfla, "Lübnan ordusu, UNIFIL güçleriyle birlikte anlaşmayı uygulama ve sınırın güvenliğini sağlama konusunda tam kabiliyete sahiptir" dedi.

Jackson ise toplantının ardından gazetecilere verdiği demecinde ABD'nin, sınır sorunlarını çözmek için Lübnan ile İsrail arasında arabuluculuk edeceğini söyledi.

Jackson, "Amacımız, sınırın iki tarafın barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacak şekilde net şekilde belirlenmiş ve güvenli olmasını sağlamaktır" ifadelerin kullandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

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