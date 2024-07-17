Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

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Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,48 azalarak 514,83 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybederek 18.437,3 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 7.570,81 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artarak 8.187,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 34.379,64 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1,093 seviyelerinden işlem gördü. Bugün paritenin marttan beri en yüksek seviyeye yükselmesi dikkati çekti.

Avrupa piyasaları, yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına odaklandı. Piyasalar ECB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yıllık bazda yüzde 2,5 seviyesinde belirlendi.