Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde karışık bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,48 düşerek 514,83 puana geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artarken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,26 artarak 1,093 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa piyasaları, yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararına odaklandı.

17.07.2024 19:59
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Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,48 azalarak 514,83 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybederek 18.437,3 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 7.570,81 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artarak 8.187,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 34.379,64 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1,093 seviyelerinden işlem gördü. Bugün paritenin marttan beri en yüksek seviyeye yükselmesi dikkati çekti.

Avrupa piyasaları, yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına odaklandı. Piyasalar ECB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yıllık bazda yüzde 2,5 seviyesinde belirlendi.

Kaynak: AA

Almanya, İtalya, Fransa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika

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