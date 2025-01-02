Avrupa Borsaları Yükselişte

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Avrupa borsaları, yeni yılın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,6 artışla 510,67 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,07 artarak 8.260,09, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 20.024,66, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 yükselerek 7.393,76 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,55 artışla 34.374,77 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,89 değer kaybederek 1,026 seviyesinden işlem gördü. Böylece, avro dolara karşı Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Yılbaşı tatili sonrası Stoxx Europe 600'de yer alan petrol ve gaz sektörü hisseleri yaklaşık yüzde 2,3 artarken, bankacılık ve otomotiv hisseleri geriledi.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında 0,1 puan düşerek 45,1 puana indi. PMI, büyüme bölgesi olan 50 puanın oldukça altında kaldı. Avro Bölgesi'nin imalat sektörü, yeni siparişler, üretim, satın alma faaliyetleri ve envanterlerde gerileme yaşadı.

Almanya'da kasımda 43 puan olan imalat sanayi PMI, aralıkta 42,5 puana inerek son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa gaz fiyatları Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının durdurulmasının ardından, yılın ilk işlem gününde yüzde 2,8 yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, şubat vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı TSİ 20.16'da 50,27 avrodan işlem gördü.