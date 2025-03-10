Avrupa'da Silah İthalatı %155 Arttı

STOCKHOLM, 10 Mart (Xinhua) -- Avrupa'nın silah ithalatı, 2020 ile 2024 yılları arasında büyük artış gösterdi.

İsveç'in önde gelen düşünce kuruluşu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün pazartesi günü açıkladığı rapora göre Avrupa'nın silah ithalatı, 2020-2024 döneminde bir önceki beş yıllık döneme kıyasla yüzde 155 arttı. Avrupa'nın bir önceki dönemde yüzde 11 olan küresel silah ithalatındaki payı ise söz konusu dönemde yüzde 28'e yükseldi.

ABD'li şirketlerin küresel silah ihracatındaki payı yüzde 35'ten yüzde 43'e yükselirken, ABD bu alandaki küresel liderliğini korumuş oldu.

Ukrayna, Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından dünyanın en büyük silah ithalatçısı haline geldi. 2020 ile 2024 yılları arasında Ukrayna'nın küresel silah ithalatındaki payı yüzde 8,8 olarak gerçekleşirken, bu silahların yaklaşık yarısı ABD'den geldi.

ABD, söz konusu dönemde Avrupa'ya yapılan silah ithalatının yüzde 50'sini de sağladı. ABD silahlarının en büyük alıcıları arasında ise İngiltere, Hollanda ve Norveç bulunuyor.