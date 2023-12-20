 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avrupa Finans Kuruluşları, Yahudi Yerleşimlerine Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Finans Kuruluşları, Yahudi Yerleşimlerine Destek Verdi

Filistinli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu 'İşgali Satın Alma' (DBIO) koalisyonunun yayımladığı rapora göre, 776 Avrupa finans kuruluşu, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin inşasında faaliyet gösteren 51 şirkete destek sağlamıştır. Bu dönemde Avrupalı finans kuruluşları, yasa dışı yerleşimlere 164,2 milyar dolar destek sağlamıştır.

Avrupa Finans Kuruluşları, Yahudi Yerleşimlerine Destek Verdi
20.12.2023 - 17:21,
Abone Ol

Filistinli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "İşgali Satın Alma" (DBIO) koalisyonunun yayımladığı yeni raporda, 776 Avrupa finans kuruluşunun, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin inşasında faaliyet gösteren 51 şirkete destek sağladığı bildirildi.

DBIO koalisyonunun raporuna göre, Ocak 2020-Ağustos 2023 döneminde Avrupalı finans kuruluşları, yasa dışı Yahudi yerleşimleri için çalışan şirketlere 164,2 milyar dolar destek sağladı.

51 şirkete en çok finansman sağlayan 10 kredi kuruluşunun sağladığı desteğin 116,55 milyar dolar olduğu belirtildi.

Bu kuruluşlar arasında BNP Paribas (22,19 milyar dolar), HSBC (14,21 milyar dolar), Deutsche Bank (13,23 milyar dolar), Societe Generale (12,4 milyar dolar), KfW (11,29 milyar dolar), Barclays (10,63 milyar dolar), Credit Agricole (10,29 milyar dolar), Santander (8,61 milyar dolar), ING Group (7,05 milyar dolar) ve UniCredit (6,66 milyar dolar) yer aldı.

DBIO koalisyonuna üye olan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan (FIDH) yapılan rapora ilişkin açıklama paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIDH yetkilisi Antoine Madelin, "işgal altındaki topraklarda yapılan ciddi ihlallerde, Avrupa finans kuruluşlarının büyük bir sorumluluğu" olduğuna dikkati çekti.

Madelin, Avrupa finans kuruluşlarının, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve uluslararası insancıl hukuka göre yasa dışı olan bu yerleşimlerin "sürekliliğine ve yayılmasına katkı sağlamadığından emin olması gerektiğini" vurguladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Finans Kuruluşları, Yahudi Yerleşimlerine Destek Verdi - Son Dakika


17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14
Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14 Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 18:05:34. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Finans Kuruluşları, Yahudi Yerleşimlerine Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement