Avrupa Komisyonu, iklim hedeflerine ulaşmak için 7 milyar euro ayıracak - Son Dakika
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Avrupa Komisyonu, iklim hedeflerine ulaşmak için 7 milyar euro ayıracak

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin iklim hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmak ve ulaşım ağlarını iyileştirmek amacıyla blok genelinde 134 ulaştırma projesine 7 milyar eurodan fazla kaynak ayıracağını duyurdu. Projeler, AB'nin altyapı gelişimine yönelik stratejik yatırım fonu Trans Avrupa Ağları Finansman Aracı (CEF) üzerinden finanse edilecek. Hibeler, mevcut CEF ulaştırma programı kapsamındaki en büyük hibe olma özelliğini taşıyor.

18.07.2024 15:52
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BRÜKSEL, 18 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin iklim hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmak ve ulaşım ağlarını iyileştirmek amacıyla blok genelinde 134 ulaştırma projesine 7 milyar eurodan (yaklaşık 7,66 milyar ABD doları) fazla kaynak ayıracağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu'nun Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasına göre projeler, AB'nin altyapı gelişimine yönelik stratejik yatırım fonu Trans Avrupa Ağları Finansman Aracı (CEF) üzerinden finanse edilecek. Hibeler, mevcut CEF ulaştırma programı kapsamındaki en büyük hibe olma özelliğini taşıyor.

Komisyonun İklim Eyleminden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra, "Seçilen projeler Avrupa'nın ulaşım ağını dönüştürmeye yardımcı olacak, daha temiz ulaşım yöntemlerini yolcular ve yükler için daha verimli ve cazip hale getirirken Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) genelinde de güvenliği artıracak" ifadelerini kullandı.

Ana TEN-T ağı kapsamında sınır ötesi demiryolu bağlantılarını iyileştirmek üzere demiryolu projelerine toplam fonların yüzde 80'ini ayrılacak.

Açıklamada aralarında İrlanda, İspanya, Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Yunanistan'dakilerin de bulunduğu yaklaşık 20 deniz limanının, altyapı iyileştirmeleri için destek alacağı da belirtildi. Bunlardan bazıları gemilere kıyıdan elektrik sağlamalarına ya da yenilenebilir enerji taşımalarına olanak tanıyacak.

Kaynak: Xinhua

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