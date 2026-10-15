PES Başkanlık Divanı\'ndan CHP kararı: Üyelik askıya alındı, YENİ Parti oy birliğiyle üye oldu

Avrupalı sosyal demokrat partilerin çatı örgütü olan Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) bugün toplanan Başkanlık Divanı'nda, CHP'nin üyeliği askıya alınırken, YENİ Parti oy birliğiyle üyeliğe kabul edildi.

Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanlık Divanı bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Toplantıda CHP'nin üyeliği askıya alındı. Üyelerin oy birliğiyle alınan kararına göre ise YENİ Parti, üyeliğe kabul edildi.

İHRAÇ DEĞİL ASKIYA ALMA KARARI

Kaynaklar, CHP'nin üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin olarak "CHP'de yeniden 'seçilmiş bir yönetimin' göreve gelmesi durumunda, kararın yeniden gözden geçirilebilmesi için ihraç değil, askıya alma kararı alındı" değerlendirmesinde bulundu.