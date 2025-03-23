Avrupalı Belediye Başkanlarından Türkiye'ye Çağrı

(ANKARA) - Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Avrupa Bölgeler Komitesi Genel Kurulu'ndan bir destek kararı çıkarılması çağrısında bulunduğunu açıklarken; Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve beraberindeki 12 belediye başkanı ile "Türk makamlarına çağrıda bulunan bir deklarasyon" imzaladıklarını bildirdi. Buna göre Doukas ve 13 büyük kentin belediye başkanı, "İstanbul Belediye Başkanı ve siyasi nedenlerle tutuklanan diğer seçilmiş muhalif şahsiyetler derhal serbest bırakılsın" çağrısında bulundu.

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin verilen kararı eleştirdi ve Avrupa Bölgeler Komitesi'nin Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Bürosu'na yazdığı mektubunda, Avrupa Bölgeler Komitesi Genel Kurulu'ndan bir destek kararı çıkarılması çağrısında bulunduğunu açıkladı. Doukas, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ekrem, yalnız değilsiniz. Sessiz kalmamak gibi bir görevimiz var. Avrupa Bölgeler Komitesi'nin Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Bürosu'na gönderdiğim mektupta, Avrupa Bölgeler Komitesi Genel Kurulu'ndan bir destek kararı çıkarılması çağrısında bulunuyorum" dedi.

Buna göre Atina Belediye Başkanı Doukas, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve beraberinde diğer 12 belediye başkanı ile "Türk makamlarına çağrıda bulunan bir deklarasyon" da imzaladıklarını bildirdi. Doukas, deklarasyonda yazılanları şu şekilde açıkladı:

"İstanbul Belediye Başkanı ve siyasi nedenlerle tutuklanan diğer seçilmiş muhalif şahsiyetler derhal serbest bırakılsın. Tüm adli kovuşturmaların yanı sıra yerel yönetimlere yönelik siyasi baskı ve saldırıları durdurun.

Türkiye'de demokratik özgürlüklere ve insan haklarına saygı gösterin. Atina, B40 ve Eurocities ağlarının benzer girişimlerini desteklemektedir. Avrupa çapında belediye başkanları güçlerini birleştiriyor!"