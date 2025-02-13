Avrupalıların İsrail Ziyareti İlgisi Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avrupalıların İsrail Ziyareti İlgisi Düşüyor

İsrail'deki bir araştırmaya göre, Avrupalıların yüzde 74'ü İsrail'i ziyaret etmek istemiyor.

13.02.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de yapılan bir araştırma, Avrupalıların yüzde 74'ünün İsrail'i ziyaret etmek istemediğini ve bu kişilerin yarısının gelecek 5 yıl içinde de İsrail'i ziyaret etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını gösterdi.

Walla haber sitesi, İsrail'de Turizmin Geleceği konferansında sunulan bir araştırmaya göre, Fransızların yüzde 74'ü, Almanların ve İngilizlerin yüzde 50'si İsrail'i ziyaret etmekle ilgilenmiyor.

İngiltere, Almanya ve Fransa'da yaşayanların yüzde 50'sinden fazlası önümüzdeki 5 yıl içinde İsrail'i ziyaret etmeyi düşünmüyor. Fransızların yüzde 45'i daha önce İsrail'i ziyaret etseler de tekrar gitmeyi düşünmezken, İngiliz ve Almanların yüzde 42'si ise İsrail'e gitmekle hiç ilgilenmiyor.

Çalışmada fikri sorulan Avrupalıların yüzde 38'i İsrail'in kendileri için savaşı ve Filistin-İsrail çatışmasını temsil ettiğini ve en az yüzde 85'i son 10 yılda İsrail'i hiç ziyaret etmediklerini bildirdi.

Yahudi ve Evanjelik ABD'lilerin ise sadece yüzde 50'si İsrail'in kendileri için kutsal toprakları ve Kudüs'ü temsil ettiğini düşünürken Evanjeliklerin yüzde 70'inden fazlası, Yahudilerin yüzde 52'sinden fazlası son 10 yılda İsrail'i ziyaret etmediklerini kaydetti.

Çalışmayı hazırlayan araştırmacılar Shahar Shilo, Ronit Nir ve Avi Kornes, bu durumun güvenlik endişelerinden kaynaklandığını ve çalışma bulgularının kendilerini şaşırtmadığını dile getirdi.

Ortaya çıkan sonuçlara ilişkin konuşan İsrail Turizm Organizatörleri Bürosu Üst Yöneticisi Yossi Fattal, "İsrail hem bir imaj sorunu, hem de bir varlık sorunu yaşıyor." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Kültür, Güncel, İsrail, Turizm, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupalıların İsrail Ziyareti İlgisi Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler İlk yorum Özel’den geldi TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
13:07 Alarko Holding Başkanı İzzet Garih’e ölüm tehdidi Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2’si ağır 20 yaralı Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
19:12 Ahmet Ercan, Ege Denizi’ndeki en kötü senaryoyu açıkladı Ahmet Ercan, Ege Denizi'ndeki en kötü senaryoyu açıkladı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
18:44 Adana Demirspor’u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho’ya salladı Adana Demirspor'u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho'ya salladı
18:22 Serdal Adalı’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt Serdal Adalı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt
18:09 Beşiktaş’ın kasasından Arroyo ve Ricardo için bir kuruş çıkmayacak Beşiktaş'ın kasasından Arroyo ve Ricardo için bir kuruş çıkmayacak
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 14:56:44. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupalıların İsrail Ziyareti İlgisi Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.