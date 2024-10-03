Avukat Demirdiş'e Dava Açıldı - Son Dakika
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Avukat Demirdiş'e Dava Açıldı

Duruşma sırasında başörtüsüne karşı çıkan avukat Alperen Demirdiş hakkında dava açıldı.

03.10.2024 12:21
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu ileri süren avukat Alperen Demirdiş hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından dava açıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Mayıs'ta görülen duruşmada, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanığın avukatı Demirdiş'in söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

Demirdiş'in, mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtüsü ile duruşmaya çıkamayacağı gerekçesiyle reddihakim talebinde bulunduğu aktarılan iddianamede, hakimin başörtü takmasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen "hakimin bakamayacağı haller" ve "hakimin reddi sebepleri" başlıklı 22 ve 24. maddelerinde sayılan durumlar arasında bulunmadığı belirtildi.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Demirdiş'in "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Politika, Mahkeme, ankara, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukat Demirdiş'e Dava Açıldı - Son Dakika

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