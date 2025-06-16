Avukata Sahte Evrak ve Dolandırıcılık Nedeniyle Tutuklama - Son Dakika
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Avukata Sahte Evrak ve Dolandırıcılık Nedeniyle Tutuklama

16.06.2025 13:49
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Danışmanlık yaptığı kadın üzerinden sahte evrakla dolandıran avukat Serkan K, tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunun talimatıyla düzenlenen operasyon kapsamında danışmanlığını yaptığı bir kadını sahte evrak düzenleyip, dolandırdığı gerekçesiyle adliyede gözaltına alınan avukat tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yasemin B. cezaevinde bulunan sevgilisinin tahliyesi için İstanbul Barosu avukatlarından Serkan K. ile anlaştı.

Serkan K, vekaletname vermeyen, sadece danışmanlık hizmetlerini yürüttüğü Yasemin B'ye geçmişte hapis cezalarını adli para cezalarına çevirttiğine ilişkin sahte evrakları göstererek güvenini kazandı.

Ağır Ceza Başkanlığı yapan bir hakimin adını kullanıp, sahte tahliye kağıtları ile Adalet Bakanlığının düzenlediğini aktardığı "Tahliyesinde sakınca bulunmamaktadır." yazılı sahte evrakı da Yasemin B'ye ibraz eden avukat Serkan K, mahkemece iade edileceği bahanesiyle bir kısmı elden olmak üzere 578 bin 900 lira aldı.

Yasemin B, sevgilisinin tahliye edilmemesi üzerine durumu aktardığı başka bir avukatın da yönlendirmesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Adliyesi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, büroda görevli savcının talimatıyla avukat Serkan K'yi yakalamak için harekete geçti.

Müşteki Yasemin B'nin buluşmak için adliyeye çağırdığı Serkan K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Avukatın üst aramasında Yasemin B'nin sevgilisinin tahliye olduğuna ilişkin sahte evrak da bulundu.

"Sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunduğu, bu konulardan yargılanıp, ceza aldığı tespit edilen Serkan K'nın başka kişileri de bu yöntemle 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

"Banka havalesiyle 406 bin 700 lira tutarında para tahsil ettiğim doğrudur"

Şüpheli Serkan K, operasyonunun talimatını veren Özel Soruşturma Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinde suçlamaları kabul ettiği beyanında bulundu.

Yasemin B. tarafından kendisine verilen herhangi bir vekaletname olmadığını kaydeden Serkan K, "Banka dekontlarıyla da görüldüğü şekilde kendisinden banka havalesiyle 406 bin 700 lira tutarında para tahsil ettiğim doğrudur. Yasemin B'ye göndermiş olduğum mahkeme ve resmi daire evrakını da kabul ediyorum. Bunların bir kısmının onu aldatmak amacıyla sahte oluşturulduğunu kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şüpheli avukat, ilk etapta bu kişilere hukuki yardımda bulunacağını iddia ederek, "Süreçlerin devamında müşteki Yasemin B'den sahte oluşturduğum bazı evrakla tarafıma duyduğu güvenden de faydalanarak banka havalesiyle bir kısım menfaatler temin ettiğim doğrudur. Şahıstan elden hiçbir şekilde para aldığımı kabul etmiyorum. Bu konuda pişmanım." savunmasında bulundu.

Savcının nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazdığı sevk yazısında, şüphelinin avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullandığı, çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediği belirtildi.

Yazıda, şüpheli avukatın yüksek miktarlarda tahsilat yapıp haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getirdiği de kaydedilerek, tutuklanması talep edildi.

Şüpheli Serkan K'nin "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avukata Sahte Evrak ve Dolandırıcılık Nedeniyle Tutuklama - Son Dakika

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