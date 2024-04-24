Avukatlar İçin Adalet Mitingi Ankara'da Düzenlenecek - Son Dakika
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Avukatlar İçin Adalet Mitingi Ankara'da Düzenlenecek

Avukatlar İçin Adalet Mitingi Ankara\'da Düzenlenecek

Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek olan Büyük Savunma Mitingi'nin, baroların bağımsız savunmayı temsil etmesi ve avukatların ekonomik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Mitinge Türkiye genelindeki baroların ve avukatların katılım sağlayacağı ifade edildi.

24.04.2024 18:53
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HABER: EREN CESUR - KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

(ANKARA) - Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, Türkiye Barolar Birliği'nce (TBB) 27 Nisan'da Ankara'da yapılacak "Büyük Savunma Mitingi"nin, baroların bağımsız savunmayı temsil etmesi dolayısıyla adalet için önemli olduğunu vurgulamak amacıyla ve son yıllarda avukatların ve büroların ekonomik anlamda büyük çıkmaza sürüklenmesi nedeniyle düzenlendiğini belirtti.

TBB, "Şiddete ve angaryaya karşı meslek onurunu ve emeği savunmak için" 27 Nisan'da Ankara Anıtpark'ta "Büyük Savunma Mitingi" düzenleyecek. Türkiye'nin 81 ilindeki baroların ve avukatların mitinge katılım sağlayacağını belirten Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, ANKA Haber Ajansı'na mitingin düzenlenme sebebini şöyle anlattı:

"Bu miting; aslında baroların alelade bir meslek örgütü olmadığı, aynı zamanda bağımsız savunmayı temsil ettiği, bu nedenle adalet için önemli olduğu ama son yıllarda giderek avukatların ve baroların özellikle ekonomik anlamda büyük bir çıkmaza sürüklenmesi nedeniyle düzenleniyor. Aynı zamanda avukatların mesleği yaparken uğradığı saldırılar, meslektaşlarımızın müvekkilleriyle özdeşleştirilmesi, bu nedenle şiddete uğraması, öldürülmesi,  bunun yanı sıra ciddi ekonomik sorunlarla ama buna çözüm üretilmemesiyle karşı karşıya kalmaları nedeniyle yapıyoruz."

"BU MİTİNG, 'AVUKATLAR İÇİN ADALET' DEMEK İÇİN"

Türkiye'deki birçok üniversitede hukuk fakültesi açıldığına ve buralardan mezun  binlerce kişinin avukatlık ruhsatını aldıktan sonra iş bulamadığına işaret eden Köroğlu, "Avukatlık ruhsatını da aldıktan sonra büyük bir işsizlikle karşı karşıya kaldıkları için bu mitingi yapıyoruz. Asgari ücretin altında dahi ücretle çalışmak zorunda bırakıldıkları için yapıyoruz. Bu mitingi bugün birçok gencin bu kıskaçta ruhsatlarını alıp büro açamaması, mesleğini yapamaması, hayallerinden ve ideallerinden uzaklaşmak zorunda kalmaları nedeniyle yapıyoruz.

Bu mitingi, 'Avukatlar için de adalet' demek için yapıyoruz ve yıllardır vatandaşın haklarını savunmak ve onların sesi olmak durumunda kalan avukatların bugün vatandaşlar da yanında olmalı ve avukatların sesine bir karşılık vermeli. O yüzden özellikle Ankara Barosu'na kayıtlı tüm meslektaşlarımı eksiksiz olarak orada görmek istiyorum. Orada olmalarından ve hep beraber sesimizi çıkaracak olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacağımı ve 'Yıllar sonra o gün ben de oradaydım' deme şerefini yaşayacağımı düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Avukatlar İçin Adalet Mitingi Ankara'da Düzenlenecek - Son Dakika

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