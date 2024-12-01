Avustralya, Ayelet Şaked'in Vizesini Reddetti - Son Dakika
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Avustralya, Ayelet Şaked'in Vizesini Reddetti

Avustralya, eski İsrail Bakanı Şaked'in vize başvurusunu 'sosyal uyum' gerekçesiyle reddetti.

01.12.2024 14:18
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Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, eski İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'in vize başvurusunun "sosyal uyum" kaygısı nedeniyle reddedildiğini belirtti.

???????Sky News kanalına konuşan Burke, eski İsrailli Bakan Şaked'in vize başvurusunun reddedilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Başkent Canberra'daki konferansa katılmak için vize başvurusu yapan Şaked'in artık bakan olmadığını ve vizeyi İsrail hükümeti adına talep etmediğini vurgulayan Burke, Avustralya'nın "sosyal uyuma" zarar vereceğini düşündüğü kişilerin vize başvurularını reddettiğini kaydetti.

Şaked'in Filistinlilere yönelik geçmişteki yorumlarına işaret eden Burke, "Eğer birisi daha önce tüm Yahudilerin İsrail'i terk etmesini istediğini söyleseydi ona vize vermezdim. Bayan Shaked, tüm Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasının gerektiğini söylemişti." ifadelerini kullandı.

Avustralya İçişleri Bakanlığı, eski İsrailli Bakan Şaked'in başkent Canberra'daki konferansa katılmak üzere yaptığı vize başvurusunu toplumun bir kısmını "kötüleyebileceği" ve toplumdaki bir "anlaşmazlığı körükleyebileceği" gerekçesiyle reddetmişti.

Şaked, Avustralya'nın aldığı bu kararın "utanç verici" olduğunu ifade etmişti.

Ayelet Şaked, İsrail'de 2015-2019'da Adalet Bakanlığı, 2021-2022'de de İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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