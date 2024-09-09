Güney Avustralya'da Boğmaca Vakalarında Artış

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Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde boğmaca vakalarının, 2023'e göre 10 kattan fazla arttığı bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, Güney Avustralya eyaleti, solunum yolu enfeksiyon hastalığı olan boğmaca vakalarına ilişkin verileri paylaştı.

Veriler, eyaletteki boğmaca vakalarının 2023'ün aynı dönemine oranla 10 kattan fazla olduğunu gösterdi.

Buna göre, ülke genelinde bu yılın başından bu yana 25 bin 689 vaka görülürken, bu vakaların 492'si Güney Avustralya eyaletinde kaydedildi.

Eyalette görülen vakaların, son 6 yılda kaydedilen en yüksek sayıya ulaştığı bildirildi.

Boğmaca vakalarının her 3 ila 4 yılda bir artışa geçtiğini belirten uzmanlar, erken teşhis ve antibiyotiklerin boğmaca tedavisinde etkili olabileceğine işaret etti.

Sağlık uzmanı Nicola Spurrier, hastalıkla mücadelede aşılanmanın önemine dikkati çekerek, özellikle hamilelerin ve çocukların aşı olması çağrısında bulundu.