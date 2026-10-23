Avustralya'da e-scooter kaynaklı yaralanmalar 2019'dan bu yana üç katın üzerine çıktı

Avustralya'da e-scooter kaynaklı yaralanmalar 2019'dan bu yana üç katın üzerine çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya hükümetinin raporuna göre, elektrikli scooter olaylarında yaralanıp hastaneye kaldırılan Avustralyalıların sayısı 2019'dan bu yana üç katın üzerinde arttı. Başkent Kanberra'da cadde boyunca park edilmiş scooter'lar görüntülendi.
KANBERRA, 23 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da cadde boyunca park edilmiş elektrikli scooter'lar, 23 Ekim 2026.
Avustralya hükümetinin raporuna göre, elektrikli scooter'ların karıştığı olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan Avustralyalıların sayısı 2019'dan bu yana üç katın üzerinde arttı. (Fotoğraf: Zhang Na/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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