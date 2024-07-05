Avustralya'da Liberal Parti lideri Müslüman adaylar hakkındaki olumsuz yorumlarını Filistin davasıyla ilişkilendiriyor

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Avustralya'da ana muhalefetteki Liberal Partinin lideri Peter Dutton, Müslüman adaylar hakkında yaptığı olumsuz yorumların dini inançla ilgili değil "Filistin davası"yla ilgili olduğunu söyledi.

Canlı yayın programı Today'e konuşan Dutton, Başbakan Anthony Albanese'in bir sonraki parlamento döneminde bir azınlık hükümetinde yer alması durumunda Batı Sydney'den Müslüman adayların da koltuk sahibi olacağı ve bu durumu "felaket" olarak nitelendirdiği ifadelerinin dini inançla alası bulunmadığını ileri sürdü.

Dutton, dini görüşü olan partilerle bir probleminin bulunmadığını belirterek, "Ancak, görevinizin öncelikli olarak bir 'Filistin davası' ya da 'Avustralya dışındaki bir davayı desteklemek' olduğunu söylerseniz bu farklı bir senaryo." ifadesini kullandı.

Eleştiri alan sözlerini iktidardaki İşçi Partisinin Senatörü Fatima Payman'ın istifasının ardından yapan Dutton, sosyal medyada birçok kişi tarafından Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) suçlanmıştı.

Avustralya'da Yeşiller Partisinin, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senato'ya sunduğu önergeye destek verdiği için parti grubundan süresiz olarak uzaklaştırılan Payman, dün partiden istifa ettiğini açıklamıştı.