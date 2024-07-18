Avustralya'da Nadir Kuş Yumurtalarına El Konuldu

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Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki bir mülkte, toplam değeri 400 bin ile 500 bin dolar arasında değişen, içi boşaltılmış 3 bin 404 nadir kuş yumurtasına el konuldu.

BBC'nin haberine göre, Tazmanya'nın Granton kentinde bir mülkte, farklı türlere ait ve içleri boşaltılmış 3 bin 404 nadir kuş yumurtası bulundu.

Yaklaşık 500 bin dolar değerindeki yumurtaların, 62 yaşındaki bir kişi tarafından satıldığından şüpheleniliyor.

Şüphelinin, Avustralya Çevre Koruma ve Biyoçeşitlilik Yasası'na aykırı suçlardan dolayı mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.

Yumurtaların, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan, nadir ve tehlike altındaki türlere ait olduğu düşünülüyor.

Avustralya Federal İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığından (DCCEEW) bir sözcü, şüphelinin, yaban hayattan kuş yumurtası toplama ve hem endemik hem de koruma altında olan kuş türlerinin yumurtalarını satma suçlarını işlediğinin öne sürüldüğünü aktardı.

Göçmen veya nesli tehlike altındaki kuşlara müdahale 7 yıl hapis, 138 bin 600 dolar para cezası veya her iki cezayla sonuçlanabiliyor.

Avustralya'da endemik veya nesli tehlike altındaki kuşlar ve yumurtalarının ihracatı veya ithalatını yapanlar, 10 yıla kadar hapis ve 330 bin dolar para cezası alabiliyor.