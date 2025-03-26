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Avustralya parlamentosunda senatör kürsüye somon balığı ile çıktı

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Avustralya senatörü Sarah Hanson-Young, hükümetin somon çiftliklerini korumayı öngören yasa tasarısını protesto ederken kürsüye somon balığı getirdi.

26.03.2025 17:27
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Avustralya parlamentosunda senatör Sarah Hanson-Young, hükümetin somon çiftliklerini korumayı öngören yasa tasarısını protesto etmek amacıyla kürsüye somon balığı getirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese hükümetinin Tazmanya eyaletinde bulunan Macquarie Adasında somon çiftçiliğini korumak amacıyla sunduğu yasa tasarısı Senato'da tartışmalara yol açtı.

SOMON BALIĞI İLE KÜRSÜYE ÇIKTI

Yeşiller Partisinden senatör Sarah Hanson-Young yaptığı konuşmada, yasa tasarısını eleştirerek hükümeti "zehirli ve kirletici somon endüstrisini" desteklemek için çevre koruma yasalarını bozmakla suçladı.

Çevre Bakanı'nı temsil eden İşçi Partisi senatörü Jenny McAllister'a seslenen Hanson-Young, "Seçim arifesinde çürümüş, kokuşmuş bir somon balığı için çevrecilik kimliğinizi mi sattınız?" ifadelerini kullanarak kürsüye plastik bir torba içinde somon balığı çıkardı.

Yayılan koku nedeniyle parlamentoda zor anlar yaşandı. Senato Başkanı Sue Lines, Senatör Hanson-Young'ı balığı kaldırması konusunda uyardı.

SOMON ÇİFTLİKLERİNE TEPKİ

Tartışmalı yasa tasarısıyla Tazmanya'nın batı kıyısında ve Dünya Mirası listesinde yer alan Macquarie Adasında somon endüstrisinin güvence altına alınacağı belirtiliyor. Başbakan Albanese'nin İşçi Partisi, tasarının Tazmanya'daki somon çiftçiliğini korumak için gerekli olduğunu savunuyor. Ancak çevreci gruplar ve Yeşiller Partisi, endüstrinin yol açtığı besin ve kimyasal kirliliğinden ve bunların Tazmanya'daki nesli tükenme tehlikesi altında olan Maugean vatoz balığı da dahil olmak üzere deniz canlıları üzerindeki olumsuz etkisinden endişe duyuyor. Bu bölgede yapılan çiftlik balıkçılığının oksijen seviyelerinin düşmesine yol açarak Maugean vatoz balığı için tehdit oluşturduğu ifade ediliyor.

Avustralya parlamentosunda senatör kürsüye somon balığı ile çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Avustralya parlamentosunda senatör kürsüye somon balığı ile çıktı - Son Dakika

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