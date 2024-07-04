Avustralya'da Timsah Saldırısında Ölen 12 Yaşındaki Kızın Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika
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Avustralya'da Timsah Saldırısında Ölen 12 Yaşındaki Kızın Cesedine Ulaşıldı

Avustralya'nın Palumpa bölgesinde bir derede yüzerken timsah tarafından saldırıya uğrayan 12 yaşındaki kızın cesedine ait parçalara ulaşıldı. Kızın kaybolduğu yerin yakınlarında bulunan ceset parçaları, timsah saldırısını doğruladı. Tuzlu su timsahlarının nesli tükenme tehlikesi altında olduğu Avustralya'da, timsah saldırıları nadir görülmekle birlikte vahşi hayvan saldırıları sonucunda her yıl birçok kişi hayatını kaybediyor.

04.07.2024 13:53
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Avustralya'nın Palumpa bölgesindeki bir derede yüzerken timsah tarafından saldırıya uğrayan 12 yaşındaki kızın cesedine ait parçalara ulaşıldı.

Kuzey Toprakları eyaletindeki bir derede yüzen 12 yaşındaki kızın kaybolduğuna yönelik alınan ihbar üzerine emniyet güçleri arama faaliyeti başlattı.

Karadan, havadan ve sudan yürütülen 36 saatlik yoğun arama çalışmaları sonucunda, kızın kaybolduğu yerin yakınlarındaki nehir sisteminde ceset parçaları bulundu.

Ceset parçalarının kaybolduğu bildirilen kıza ait olduğunu ifade eden kıdemli Polis Erica Gibson, Palumpa bölgesi yakınında bulunan ceset parçalarındaki yaraların timsah saldırısını doğruladığını açıkladı.

Bu sonucun kızın ailesi ve aramaya katılan herkes için üzücü olduğunu dile getiren Gibson, timsahın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Tuzlu su timsahı

Avustralya'nın kuzey kısmında oldukça yaygın olarak görülen tuzlu su timsahlarının geçmişte aşırı avlanma sebebiyle nesli tükenme tehlikesi altına girdi.

Nesli tükenme riski altındaki tuzlu su timsahları 1970'teki kanunla koruma altına alındı.

Avustralya'daki güncel tuzlu su timsahı sayısının yaklaşık 100 bin olduğu tahmin edilmesine rağmen bu timsahların saldırma vakaları nadir gözlemleniyor.

Avustralya'da vahşi hayvanların saldırısı sonucunda her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da Timsah Saldırısında Ölen 12 Yaşındaki Kızın Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da Timsah Saldırısında Ölen 12 Yaşındaki Kızın Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika
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