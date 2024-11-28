Avustralya'dan Sudan'a Ek İnsani Yardım

Güncel

KANBERRA, 28 Kasım (Xinhua) -- Avustralya hükümeti Sudan'daki kıtlık ve insani ihtiyaçların karşılanması için ek yardım taahhüdünde bulundu.

Federal hükümet çarşamba akşamı, iç savaşın devam ettiği Sudan'a 17 milyon Avustralya doları (11,04 milyon ABD doları) tutarında insani yardımda bulunacağını açıkladı.

Bu yardımla birlikte Avustralya'nın, çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana Sudan ve komşu ülkelere yaptığı toplam insani yardım desteği 50 milyon Avustralya dolarına (32,4 milyon ABD doları) ulaştı.

Dışişleri Bakanı Penny Wong, Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts ve Uluslararası Kalkınma ve Pasifik Bakanı Pat Conroy ile birlikte yaptığı açıklamada Sudan'ın dünyanın en büyük açlık ve yerinden edilme kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na göre Sudan'da 25 milyondan fazla insan akut açlıkla karşı karşıya.

Wong, bölgede sivillere ve yardım görevlilerine yönelik şiddeti kınayarak, tüm taraflara kalıcı bir ateşkes imzalamaları çağrısında bulundu.