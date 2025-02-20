Avustralya'dan Ukrayna Desteği

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Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin yürütülen müzakerelerin "Ukrayna'yı önceleyen şartlar" çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Sky News Australia kanalına konuşan Marles, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış müzakerelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Avustralya'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini söyleyen Marles, sürecin "Ukrayna'nın şartlarına göre" sona ermesi gerektiğini savundu.

"Burada saldırgan taraf Rusya'dır. Ukrayna'ya yasa dışı yollardan giren, Ukrayna'yı işgal eden onlardı." diyen Marles, Avustralya'nın kurallara dayalı düzeni savunmak için Ukrayna'nın yanında olacağını belirtti.

Marles, Avustralya'nın "çok zorlu stratejik koşullarla" karşı karşıya kaldığını dile getirerek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en karmaşık ve tehditkar koşulları yaşıyoruz." ifadesini kullandı.