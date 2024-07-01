Avustralya İşçi Partisi Senatörü, Filistin'e Destek Verdiği İçin Parti Grubundan Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Avustralya İşçi Partisi Senatörü, Filistin'e Destek Verdiği İçin Parti Grubundan Uzaklaştırıldı

Avustralya'da Yeşiller Partisi'nin, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senatoya sunduğu önergeye destek verdiği için parti grubundan süresiz olarak uzaklaştırılan iktidardaki İşçi Partisi'nin Senatörü Fatima Payman, kendisine oylama gerektiren tüm parlamento görevlerinden kaçınmasının söylendiğini belirtti. Payman, partiden uzaklaştırıldığı günden bu yana parti grubundaki meslektaşlarıyla tüm irtibatını kaybettiğini, grup toplantılarından ve komitelerden çıkarıldığını aktardı.

01.07.2024 11:35
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Avustralya'da Yeşiller Partisi'nin, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senatoya sunduğu önergeye destek verdiği için parti grubundan süresiz olarak uzaklaştırılan iktidardaki İşçi Partisi'nin Senatörü Fatima Payman, kendisine oylama gerektiren tüm parlamento görevlerinden kaçınmasının söylendiğini belirtti.

Batı Avustralya eyaleti senatörü Payman, partisinden uzaklaştırılmasının ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Payman, partiden uzaklaştırıldığı günden bu yana parti grubundaki meslektaşlarıyla tüm irtibatını kaybettiğini, grup toplantılarından ve komitelerden çıkarıldığını aktardı.

"Sürgün" edildiğini vurgulayan Payman, "Önergeler ve kamu yararını ilgilendiren konular da dahil olmak üzere oylama gerektiren tüm parlamento görevlerinden kaçınmam söylendi." ifadesini kullandı.

Payman, bu eylemlerin, bazı parti üyelerinin kendisini Senatodan istifa etmesi için korkutmaya çalıştığına inanmasına neden olduğunu belirterek, Batı Avustralya halkını en iyi şekilde temsil etmek üzere geleceği üzerine düşüneceğini kaydetti.

"Parti grubunun kurallarının parçası olmak istediğine karar verdiğinde tekrar aramıza kabul edilecektir"

İşçi Partisi Temsilciler Meclisi Üyesi Sam Rae, Payman'ın, istifa etmesi için bazı parti üyelerinin kendisini korkutmaya çalıştığına yönelik ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Rae, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Parti yönetimi, Senatör Payman'a eğer kuralların dışında hareket etmek istiyorsa bunu yapabileceğini ancak bunun kendisini ilgilendiren bir mesele olduğunu ve parti grubundan uzaklaştırılacağını ifade etti. Parti grubunun kurallarının bir parçası olmak istediğine karar verdiği anda tekrar aramıza kabul edilecektir."

Canavan: " ChatGPT, her gün bir İşçi Partisi senatörünün işini yapabilir"

Avustralya Ulusal Partisi Senatörü Matt Canavan ise konu hakkında yaptığı açıklamada, İşçi Partisi'ni eleştirdi.

Canavan, bu durumun, bir İşçi Partisi senatörü veya temsilciler meclisi üyesi seçerken, insan değil "robot" seçildiği anlamı taşıdığını savundu.

Senatörlerin görüşlerini ifade edebilmesi halinde parlamentonun çok daha iyi bir yer olacağını kaydeden Canavan, "Yani ChatGPT, haftanın her günü bir İşçi Partisi senatörünün işini yapabilir. Aferin Fatima Payman'a, hepsinden daha cesur." dedi.

Payman'ın partisinden uzaklaştırılması

Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanınması için Parlamentoya sunulan önerge, 25 Haziran'da ikinci kez reddedilmişti.

2022'de göreve gelerek "ülkenin ilk başörtülü senatörü" ünvanını alan Payman, önergeye destek veren tek İşçi Partili senatör olmuş, verdiği destekten dolayı temmuz başındaki parti meclisi toplantısına katılmaktan men edilmişti.

Parti, 30 Haziran'da Payman'ın grup toplantılarına katılma hakkının Avustralya Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese tarafından süresiz olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya İşçi Partisi Senatörü, Filistin'e Destek Verdiği İçin Parti Grubundan Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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