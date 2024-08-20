Avustralya ve Endonezya Savunma Anlaşması İmzalayacak - Son Dakika
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Avustralya ve Endonezya Savunma Anlaşması İmzalayacak

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Endonezya ile güçlü savunma işbirliğini pekiştirecek anlaşmanın imzalanacağını açıkladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki diyaloğu derinleştirecek ve birlikte çalışabilirliği güçlendirecektir.

20.08.2024 12:47
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Endonezya ile işbirliğini güçlendirecek savunma anlaşmasını imzalayacaklarını bildirdi.

The Australian gazetesinin haberine göre, Albanese, Endonezya'nın 20 Ekim'de göreve başlaması beklenen yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Canberra'da görüştü.

Albanese, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek savunma anlaşmasının imzalanacağını belirterek, "Ülkeler arasındaki diyaloğu derinleştirecek, birlikte çalışabilirliği güçlendirecek ve düzenlemeleri geliştirecek bu anlaşma, güçlü savunma işbirliğimizi pekiştirecektir." ifadesini kullandı.

Avustralya ve Endonezya'nın "egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı temelli" ilişkisine dikkati çeken Albanese, ağustos sonunda Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles'in Endonezya'ya ziyareti sırasında imzalanacak anlaşmanın iki ülke için olduğu kadar bölgedeki istikrar için de "hayati önem taşıdığını" vurguladı.

Devlet Başkanı seçilen Subianto ise bu savunma işbirliği anlaşmasının "ülkesinin Avustralya ile iyi ilişkilerinin ve dostluğunun bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Avustralya, Endonezya, Politika, Güncel, Son Dakika

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