Avusturya'da Aşırı Sağ Kaynaklı Suçlar Artıyor - Son Dakika
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Avusturya'da Aşırı Sağ Kaynaklı Suçlar Artıyor

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, 2023'te aşırı sağ kaynaklı suçların önceki yıla kıyasla ciddi oranda arttığını açıkladı. Geçen yıl ülkede aşırı sağcı ve ırkçı motivasyonla işlenen suç sayısı 1208'e yükseldi. En çok suçun başkent Viyana'da işlendiği belirtilirken, faillerin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu kaydedildi. Sosyal Demokrat Parti ise iktidarın aşırı sağla mücadelede yetersiz kaldığını ve yeni düzenlemelerin hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.

12.03.2024 17:45  Güncelleme: 18:02
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Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, 2023'de aşırı sağ kaynaklı suçların önceki yıla kıyasla ciddi oranda arttığını, 2022'de aşırı sağ motifli 928 suç işlenirken, geçen yıl bu sayının 1208'e çıktığını bildirdi.

Bakan Karner, Avusturya Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) geçen yıl ülkede aşırı sağcı ve ırkçı motivasyonla işlenen suçlara ilişkin meclise sunduğu soru önergesini yanıtladı.

Karner, bir önceki yıla oranla geçen yıl aşırı sağ kaynaklı suçların ciddi oranda yükseldiğini, 2022'de 928 olan suç sayısının 2023'te 1208'e çıktığını bildirdi.

???????En çok suçun başkent Viyana'da işlendiğini bildiren Karner, geçen yıl 1203 kişi hakkında Nazi propagandası yapma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Karner, faillerin büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu kaydetti.

Sosyal Demokrat Partiden yapılan yazılı açıklamada, iktidarın aşırı sağla mücadelede yetersiz kaldığı, federal düzeyde yeni ve caydırıcı düzenlemelerin hayata geçmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avusturya'da Aşırı Sağ Kaynaklı Suçlar Artıyor - Son Dakika

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