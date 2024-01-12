Avusturya'da tutuklanan oğlundan ve torunundan 1 aydır haber alamıyorlar

KASTAMONU - Avusturya'da eşi ile yaşadığı problemler sebebiyle tutuklanan oğlundan 1 aydır, torunlarından ise 6 aydır haber alamayan çift, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Kastamonu'da 2018 yılında bir yakınlarının düğün merasimine katılan Hamza Yünlü ve Zeynep Yünlü, burada tanıştıktan sonra görüşmeye başladı. Avusturya'da yaşayan Zeynep Yünlü, 2019 yılında Türkiye'ye gelerek Kastamonu'da gerçekleştirilen düğün merasimiyle Hamza Yünlü ile hayatını birleştirdi. Hamza ve Zeynep çiftinin bir süre sonra Esma isminde çocukları dünyaya geldi. Yaklaşık 2 yıl boyunca Kastamonu'da hayat süren Zeynep Yünlü, Avusturya'daki işleri sebebiyle geri dönmek isteyerek kızı Esma'yı da alarak ailesinin yanına gitti. Avusturya'dan Türkiye'ye bir daha dönüş yapmayan Zeynep Yünlü, eşi Hamza Yünlü'yü de ikna ederek Avusturya'ya taşınmasını sağladı. Bir süre sonra anlaşmazlık yaşayan çift arasında iddialara göre gerginlik yaşanmaya başladı. Bunun üzerine şikayetçi olan Zeynep Yünlü, eşi için uzaklaştırma kararı aldırarak tutuklanmasını sağladı. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan Hamza Yünlü ile 4 yaşındaki torunları Esma Yünlü'den haber alamayan Sakine Yünlü ve İlhan Yünlü, yetkililere çağrıda bulunarak yardım istedi.

Sakine ve İlhan Yünlü, torunlarından 6 aydır, oğlundan da son bir aydır hiçbir şekilde haber alamadıklarını ve hayatlarından endişe ettiklerini söyledi.

"Oğlumdan ve torunumdan haber alamıyorum"

Oğlu için hiçbir şey yapamadıklarını söyleyen Sakine Yünlü, "Oğlum dış ülkeden bir kız ile tanıştı. Gelinimiz, kaçıp Türkiye'ye geldi. Daha sonra Avusturya'ya döndü. Oğlumu da kandırıp dış ülkeye götürdü. Bizleri her türlü mağdur etti. Oğlumdan ve torunumdan haber alamıyorum. İkisini de çok özledim. Dayanacak halde değilim. 6-7 aydır torunumun yüzünü görmüyorum, sesini dahi duymuyorum. Oğlumu da 1-2 aydır görmüyorum, sesini dahi duymuyorum. Cumhurbaşkanımızdan, Dışişleri Bakanımızdan yardım istiyorum. Oğlumun Türkiye'ye getirilmesini istiyorum. Çünkü hem maddi hem de manevi olarak çok zorluk çekiyoruz. Torunumu bana göstermiyorlar, bu çok zoruma gidiyor. Mahvoluyorum, ikisinin de hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Elimizden bir çare gelmiyor. Bir şey yapamıyoruz. Maddi olarak çok zor durumdayız. Parmağımdaki yüzüğü bozdurup oğlumun harçlığını gönderebildim. Maddi olarak oğlumuzun giderlerine yetişemiyoruz. Aldığımız maaş yetmiyor. Avukatımızda yabancı olduğu için onunla da iletişim kuramıyoruz, dilinden anlamıyoruz. Çok zor durumdayız, çok mağdur durumdayız" dedi.

"Torunumuzdan hiç haber alamıyoruz"

Baba İlhan Yünlü ise, "Torunumuzu da alıp gitti. Biz, bir daha gelinimizle bağlantı kuramadık, gelinimize ulaşamadık. Gelinim, oğlum ile görüşmüş ve oğlumun aklını çelerek oğlumu da yanına aldı. Fakat bir süre sonra oğlum ile Avusturya'da anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. Daha sonra öğrendik ki oğlumdan şikayetçi olmuş, evden uzaklaştırma kararı almış. Çeşitli iftiralarda bulunarak en son oğlumuzu cezaevine attırdığını öğrendik. 'Beni dövdü, bana küfür etti' gibi çeşitli söylemlerde bulunmuş. Oğlum şu anda cezaevinde yatıyor. 6 aydır cezaevinde olduğunu öğrendik. Son 1 aydır da oğlumdan hiçbir şekilde haber alamıyorum. Zaten torunuma da hiç ulaşamıyorum. Ailemizin bütün telefon numaraları engellenmiş, torunumuza hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Hatta torunumuzun hayatından dahi endişe duyuyoruz." diye konuştu.

"Torunuma ulaşmak ve haber almak istiyorum"

Oğlunun cezaevindeki masraflarını karşılayamadıklarını kaydeden İlhan Yünlü, "Torunuma ulaşmak ve torunumdan bir haber almak istiyorum. Oğlumun da imkan var ise Türkiye'ye getirilip cezasını burada çekmesini istiyorum. Çünkü bizler, Avusturya'daki maddi ihtiyaçlara yetişemiyoruz. Aldığım maaş ile oğlumun giderlerini karşılayamıyorum. Oğlumun cezaevinde 400 euro masrafı olduğunu söylüyorlar. Ben, bu cezayı karşılayamıyorum, maddi sıkıntılar çekiyoruz. O yüzden oğlumun Türkiye'ye getirilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.