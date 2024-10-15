Avusturya'dan UNIFIL'e Saldırılara Tepki

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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) kasıtlı ya da kasıtsız hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, bu saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Schallenberg, basına yaptığı açıklamada, Avusturya'nın UNIFIL bünyesinde 160 askeri bulunduğunu kaydederek, bölgede artan tansiyonu kaygıyla takip ettiklerini, ateşkes sağlanması için diplomasiye alan açılması gerektiğini vurguladı.

"Güney Lübnan'daki UNIFIL gibi BM misyonlarına yönelik her türlü saldırı, bilinçli ya da bilinçsiz yapılmış olmasından bağımsız, açık şekilde uluslararası hukukun ihlali ve kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullanan Schallenberg, bu duruma ilişkin görüşlerini İsrailli meslektaşlarına da bildirdiğini aktardı.

Savunma Bakanı Klaudia Tanner de bu misyonda görevli Avusturyalı askerlerin çekilmesi gibi durumun söz konusu olmadığını, burada diğer katılımcı ülkelerle işbirliği içinde hareket ettiklerini belirtti.

Tanner, "Lübnan'daki gelişmeleri büyük kaygıyla takip ediyoruz. Dışişleri Bakanı'nın daha önce ifade ettiği gibi, mavi miğferli barış gücü askerlerine yönelik kasıtlı ya da kasıtsız bir saldırı uluslararası hukukun ihlalidir." dedi.

İsrail, UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL,10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.