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Avusturya'nın tanınmış dergisinin Türkiye özel sayısı tanıtıldı - Son Dakika
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Avusturya'nın tanınmış dergisinin Türkiye özel sayısı tanıtıldı

Avusturya'nın önemli dergilerinden Society Magazin'in Türkiye özel sayısı, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Avusturya\'nın tanınmış dergisinin Türkiye özel sayısı tanıtıldı
13.12.2023 - 22:50,
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Avusturya'nın önemli dergilerinden Society Magazin'in Türkiye özel sayısı, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Diplomasi, kültür, ekonomi ve özel konulara odaklanan Society Magazin dergisinin Türkiye özel sayısının tanıtıldığı etkinliğe Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türk modacı Atıl Kutoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, Society Magazin dergisinin Türkiye özel sayısının tanıtımı için bir araya geldiklerini belirterek, derginin Viyana diplomasi ağındaki önemine dikkati çekti.

Ceyhun, özel sayıda, Türkiye'nin tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliklerinin anlatıldığını belirterek, ayrıca iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve Türkiye'deki yatırım imkanlarının ayrıntılı şekilde okuyuculara sunulduğunu söyledi.

Dergide iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin de ele alındığına işaret eden Ceyhun, "Özellikle Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in ekim ayında ülkemize yaptığı ziyaret ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme tarihi bir öneme sahiptir. Dergiye verdiğim mülakatta 22 yıllık aradan sonra yapılan bu anlamlı ziyaretin önemini vurguladım." dedi.

Ceyhun, Türkiye'nin en eski elçilik binalarından biri olan Viyana Büyükelçilik binasının tarihçesini davetlilere anlatarak, bu tarihi binada olumlu gelişmelerin yaşandığı gibi üzücü olayların da vuku bulduğunu kaydetti.

İki Türk diplomatın Ermeni teröristlerce burada şehit edildiğini hatırlatan Ceyhun, 1975'te Büyükelçi Daniş Tunalıgil'in bu binadaki makam odasında, Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen'in de yan sokakta park halindeki aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu şehit olduğunu belirtti.

Society Magazin dergisinin kurucusu Gertrud Tauchhammer de 1992'de yayın hayatına başlayan dergilerinin içerik ve çalışma alanlarına değinerek, Türkiye özel sayısının kendileri için önemini anlatan konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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Avusturya, Türkiye, Viyana, Kültür, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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