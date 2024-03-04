Avusturyalı eski F1 pilotunun çalınan arabası İngiltere\'de bulundu

Londra Metropolitan Polisi, Avusturyalı eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger'in yarış için gittiği İtalya'da 1995 yılında çalınan lüks arabasının İngiltere'de bulunduğunu açıkladı.
Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, 1995'teki Imola Grand Prix'si için İtalya'ya giden iki Formula 1 pilotunun arabalarının çalındığı hatırlatıldı.
Bu araçlardan birinin Berger'in Ferrari F512M model arabası olduğu kaydedilen açıklamada, çalıntı ihbarının Ferrari tarafından yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, bir Amerikalının ocakta İngiltere'de satın aldığı aracı bakım için bir Ferrari servisine götürdüğü ve arabanın çalıntı olmasından şüphelenen yetkililerin polisle temasa geçtiği ifade edildi.
Bunun üzerine inceleme başlatan Londra Metropolitan Polisi Organize Araç Hırsızlığı Birimi, arabanın geçmişiyle ilgili araştırma yaptı.
Araştırma sonucunda 1995'te İtalya'da çalınan aracın önce Japonya'ya gönderildiği, 2023 sonunda da İngiltere'ye giriş yaptığı tespit edildi.
Londra Polisi, söz konusu arabaya el koyarken satış ve ABD'ye gönderme işlemleri ise durduruldu.
Soruşturmayı yöneten Mike Pilbeam, yaptığı açıklamada, "28 yıldır kayıp olan 350 bin sterlinlik (yaklaşık 14 milyon lira) çalıntı Ferrari'nin hikayesine yalnızca 4 günde ulaştık. İncelememiz çok özenli yapıldı ve dünyanın her yerinden yetkililerle görüştük. Ulusal Suç Ajansı yetkilileri, Ferrari yetkilileri ve uluslararası araç ticaretiyle uğraşanlarla yaptığımız işbirlikleri, arabanın İtalya'dan ayrılmasından sonraki süreci anlamamızı sağladı." ifadelerini kullandı.
Pilbeam, soruşturmanın sürdüğüne dikkati çekerek şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını kaydetti.
Londra Metropolitan Polisi Organize Araç Hırsızlığı Birimi, 2023 yılında 418 çalıntı araç ele geçirirken bu araçların toplam değerinin 31 milyon sterlin (yaklaşık 1,2 milyar lira) olduğu açıklandı.
Çalınan Ferrari'nin sahibi Avusturyalı Gerhard Berger, 1984-1997 yılları arasında yarıştığı Formula 1'de Ferrari, McLaren ve Benetton gibi takımların pilotluğunu yapmıştı.
Kariyerinde 48 kere piste çıkan Berger, iki sezonu üçüncü olarak bitirmişti. Berger, 1994'te yine bir Imola Grand Prix'sinde ölen Ayrton Senna ile de takım arkadaşı olarak McLaren'de yer almıştı.
Berger, Michael Schumacher'in Ferrari'ye katılmasıyla 1996'da bu takımdan ayrılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Avusturyalı eski F1 pilotunun çalınan arabası İngiltere'de bulundu - Son Dakika
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, Yumrutepe, Kasımoğlu, Gülsünler ve Alaköy mahallelerini ziyaret ederek, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf edeceklerini belirtti. AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise seçimlere az bir süre kaldığını ve Tuşba ilçesinin AK belediyecilikle buluşacağını ifade etti.
Aydın'da amatör spor ve spor altyapısına katkı sağlayan ve FIFA standartlarında olan Çobanisa Futbol Sahası, açılış maçıyla hizmete girdi. Spor Toto'nun katkılarıyla yapılan saha, bölgedeki amatör sporcular için modern ve profesyonel bir oyun alanı oluşturmayı hedefliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tesisin bölgenin spor altyapısını güçlendireceğini ve futbolun yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonda, 20 parça halinde 58 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 4 parça halinde 13 gram metamfetamin maddesi, 102 adet ecstasy maddesi, 29 adet sentetik ecza hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için yarın fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın yarın güneyli yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınaya karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir hazine arazisine izinsiz olarak yer açan şahıslar jandarmaya tarafından yakalandı. Olay, Akyeniköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Şüpheli şahıslar tutanak tutulduktan sonra bölgeden men edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı birimi, Muş'taki göl, baraj, gölet ve nehirlerde suç işlenmesini önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapacak. Vatandaşların karşılaştıkları suçlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları güvenlik güçleri için önem taşıyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Mehmet Furkan Derin'in cesedi Adranos Çayı'nda bulunmuştu. Otopsinin ardından Derin'in cenazesi, Tunçbilek beldesine bağlı Gürağaç köyünde defnedildi. Törene, Derin'in yakınları ve bölge yetkilileri katıldı.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da düzenlenen toplantıda belediye başkan adayı Hikmet Bülbül'ü tanıttı. Uysal, konuşmasında Türkiye'deki kritik seçimlere değinerek, fırsat eşitliği ve geleceğin kurtarılması için çalışacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesindeki Kızılarık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaparak, Antalya için 5 yıl boyunca gece gündüz çalışacaklarını vurguladı. Tütüncü, ulaşım sorunlarını çözeceklerini ve Antalya'ya 15 yeni yol açacaklarını belirtti.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart yerel seçimleri ve 7 Nisan tarihinde Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali ile ilgili açıklamada bulundu. Şıldak, hem Süper Kupa hem de yerel seçimlerle ilgili tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'da yapılacak olan Süper Kupa maçı için 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat çalışmalarının başladığını da söyledi.
Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda esnafın sorunları ve çözümleri konuşuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?