AXA Türkiye Ege'de Sürdürülebilirlik Vurgusu - Son Dakika
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AXA Türkiye Ege'de Sürdürülebilirlik Vurgusu

AXA Türkiye Ege\'de Sürdürülebilirlik Vurgusu

AXA Türkiye, Ege Bölgesi'nde yatırım ve yeşil sigortacılık hedefleriyle çiftçilere özel çözümler sunacak.

14.02.2025 13:46
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AXA Türkiye, sürdürülebilirlik odaklı sigortacılık anlayışı ve çevre dostu çözümleriyle Ege Bölgesi'nde yatırımlarını arttıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AXA Türkiye, İzmir'de düzenlenen "2025 Acente Buluşmaları" etkinliğinde Ege Bölgesi acenteleriyle bir araya gelerek 2025 hedeflerini ve 2030 vizyonunu paylaştı.

AXA Türkiye, yeşil sigortacılık alanında lider olma hedefi doğrultusunda, sürdürülebilirlik odaklı ürün ve hizmetlerle bölgedeki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şirket, 2026'da toplam prim üretiminde 2 milyar avroyu aşmayı ve 85 milyon avroluk yeşil prim üretimine ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda yapay zeka destekli AXAGPT teknolojisi ile operasyonel verimliliği artırarak, acentelere daha hızlı ve etkin çözümler sunmayı amaçlıyor.

Ege Bölgesi'nin tarım ekonomisindeki önemine dikkati çeken AXA Türkiye, çiftçilere yönelik özel paketlerle, sürdürülebilir tarımı destekliyor ve tarım sektöründeki riskleri azaltmayı hedefliyor.

AXA Türkiye, sürdürülebilirlik, teknoloji ve müşteri odaklı stratejileriyle sektörün klasik anlayışının ötesine geçiyor.

Şirket, yeşil sigortacılıkla liderlik vizyonunu hayata geçirirken, bölgedeki iş ortaklarına ve müşterilerine geleceğe cesaretle bakma çağrısı yapıyor.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, yeşil prim hedefleriyle çiftçilere özel sigorta çözümlerini tanıtarak sürdürülebilirlik adına önemli bir adım attıklarını belirtti.

Tarımın, konuşulmaya değer bir sigortacılık dikeyi ve önemli bir iş kolu olduğun vurgulayan Ölken, şunları kaydetti:

"AXA Türkiye olarak acentelerimizin desteğiyle çiftçiye dokunan ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Büyüme ve gelişim için fırsatı olarak değerlendirilebilecek önemli konu başlıklarından bir diğeri ise, yeşil prim anlayışı. Geleneksel ürünlerin dışına çıkarak sigortalılarımız için yeni ürünler geliştirdiğimiz, tarım, yeşil prim gibi tematik sigortacılık fırsatlarını görüp bunlara yönelik aksiyon aldığımız bir dönemdeyiz. Belirsizliklerin hakim olduğu çağımızda, riskleri fırsata çeviren bir AXA Türkiye olarak, Ege Bölgesi'nde çiftçilerimizin ve tüm müşterilerimizin yanındayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AXA Türkiye Ege'de Sürdürülebilirlik Vurgusu - Son Dakika

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