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Suruç'ta ayağı kırık olan öğrenci evde sınava girdi - Son Dakika
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Suruç'ta ayağı kırık olan öğrenci evde sınava girdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ayağı kırık olduğu için sınava katılamayan öğrenci, öğretmenleri tarafından evinde sınava girdi. Suruç GAP Anadolu Lisesi öğrencisi Velat Dağ, okulun BİGEP komisyonu üyeleri tarafından evinde ziyaret edilerek sınav öncesinde çalışma notları ulaştırıldı. Evde yapılan sınavda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 70, Matematik dersinden ise 80 puan aldı.

Suruç\'ta ayağı kırık olan öğrenci evde sınava girdi
04.01.2024 - 15:41,
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ayağı kırık olduğu için sınava katılamayan öğrenci, öğretmenleri tarafından evinde sınava girdi.

Suruç GAP Anadolu Lisesinde okuyan ve ayağı kırık olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan 9. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin yazılı sınavına katılamayan öğrenci Velat Dağ, okulun BİGEP (Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi) komisyonu üyeleri tarafından evinde ziyaret edildi.

Okuldan 20 gün uzak kalan öğrenciye sınav öncesinde öğretmenleri tarafından çalışma notları ulaştırıldı.

Sınava evde katılan Dağ, Türk Dili ve Edebiyatı sınavından 70, Matematik sınavından ise 80 puan aldı.

Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, Şanlıurfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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