Ayasofya\'da Bayram Namazı Yoğunluğu

İSTANBUL'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabah erken saatlerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Camiye sığmayanlar namazı bahçede kıldı.

Kurban Bayramı namazı İstanbul'da sabah 06.08'de eda edildi. Binlerce kişi, bayram namazını kılmak için erken saatlerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Caminin içi kısa sürede dolarken, yer bulamayan vatandaşlar seccadelerini bahçeye sererek namazlarını dışarda kıldı. Yoğunluk nedeniyle cemaat cami avlusu ve çevresine taştı. İstanbul Valisi Davut Gül de bayram namazını Ayasofya'da kılanlar arasında yer aldı.