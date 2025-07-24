Ayasofya'nın İbadete Açılışı 5. Yıl Dönümü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 5'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihe mühür vurmuş bir medeniyetin ve çağları aşan bir inancın sembolü olarak nitelendirdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuyla atılan bu adım sadece bir mabedin kapılarını açmamış, milletimizin asırlık hasretini de dindirmiştir. Bu tarihi kazanımımızı yürekten kutluyor, Ayasofya'dan yükselen duaların milletimizin birliğine, dirliğine ve selametine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.