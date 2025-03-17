Aybige Feride Üstündağ Almanya'da Şampiyon!

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Almanya'da düzenlenen ITTF WTT Youth Contender U11 Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 14-16 Mart günleri arasında düzenlenen ITTF WTT Youth Contender U11 Masa Tenisi Turnuvası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin milli sporcusu Aybige Feride Üstündağ, U11 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

10-12 Mart günlerinde Çekya'nın Havirov şehrinde düzenlenen ITTF WTT Youth Contender Turnuvası'nda ülkeyi ve şehri temsil eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, U11 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 14-16 Mart günlerinde de Almanya'nın Berlin kentinde yapılan ITTF WTT Youth Contender Turnuvası'nda U11 kategorisinde şampiyon oldu. Turnuvaya 20 ülkeden 80 sporcu katıldı.

"Büyükşehir olarak sporun tüm branşlarına destek olmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ulusal, uluslararası turnuvalarda Muğla'yı ve ülkeyi başarıyla temsil eden Aybige Feride Üstündağ ile antrenörü Hale Balım Üstündağ'ı tebrik ederek spora ve sporcuya desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Aras, "Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün başarılı sporcularından Aybige Feride Üstündağ Milli Takımımızda elde ettiği başarı ile U11'de şampiyon oldu. Ülkemizi, Muğla'mızı gururlandıran başarılara devam eden sporcumuz ve antrenörlerini kutluyorum. Dünya Kenti Muğla'mızda yetişen sporcumuz dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcuları geride bırakarak şampiyon oldu ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Bundan sonra da Aybige ve diğer sporcularımızın bizleri gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Büyükşehir olarak sporun tüm branşlarına destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.