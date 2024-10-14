AYBÜ Öğrencilerinden Çevre Temizliği

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde çevre kirliliğine maruz kalan Kızılca Göleti çevresinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öğrencileri, çevre temizliği yaparak yaklaşık 4 torba çöp topladı.

AYBÜ Dağcılık ve Spor Kulübü üyeleri, Çubuk Belediyesi katkılarıyla kuraklık, aşırı buharlaşma nedeniyle suyu her geçen yıl azalan Kızılca Göleti kenarındaki izmaritleri, cam şişeleri, gıda ambalajlarını ve diğer katı atıkları topladılar.

Kulüpten yaklaşık 70 öğrenci ve öğretim görevlileri farkındalık oluşturmak amacıyla doğaya atılan çöpleri tek tek topladı.

Gönüllülerin 1 ton çöp topladığı göl kenarında, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla toplu halde slogan attı.

Öğrenciler daha sonra çöpleri Çubuk Belediyesine ait çöp kamyonuna yükledi.

Ankara'nın başkent oluşu yıl dönümü nedeniyle etkinliği düzenlediklerini söyleyen Dağcılık ve Spor Kulüp Başkanı Prof. Dr. Ramazan Yelken, başkentten başlayarak tüm yurtta çevre temizliği konusunda duyarlılık olmasını istediklerini belirtti.

Gönüllü öğrencilere teşekkür eden Yelken, "Bu göldeki etkinliğimizin bu yıl beşincisini yapıyoruz. Dağcılık ve Doğa Sporlar Kulübünün çatısı altında buna benzer etkinlikleri üniversitenin diğer öğrencileri ve personellerinin de katılımıyla zaman zaman düzenliyoruz. Çubuk Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz, kaç yıldır bu faaliyetimize destek oluyor. Çöp arabasını, çöp poşetini ve eldivenlerimizi sağlıyor." diye konuştu.