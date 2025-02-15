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RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu yıl 17'ncisi düzenlenen Ayder Kar Festivali başladı. Festivale gelenler, yaklaşık 75 metrelik doğal kayak pistinde poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Ayder Yaylası'nda Kaymakamlık, Belediye ve Ayder Turizm Derneği tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Ayder Kar Festivali'nin ilk gününde güzel görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale gelen binlerce kişi, araçlarını otoparka bırakarak yayla merkezine yaya olarak ulaştı. Festival alanına ulaşanlardan kimi kar topu oynayıp kardan adam yaparak vakit geçirirken, kimileri de poşetlerle yaklaşık 75 metrelik doğal pistten kaydı. Geç saatlere kadar sürecek festivalde, yöresel ve ünlü sanatçılar sahne alacak.

'BAŞLADIN MI BIRAKAMIYORSUN'

Kayarken kaza yaşayan Kürşat Turgut, "Ufak bir kaza yaşadık ama iyiyim. Korkmuyoruz. Çocukluğumdan beri kayıyorum. Haberimiz vardı. Bolu'daki yangından dolayı iptal oldu gelemedik. Atmosfer çok iyi, ortam mükemmel, kaymaya bir başladın mı bırakamıyorsun "dedi.

Sakarya'dan festivale katılan Hakan Yünlü, "Sadece bu festival için Sakarya'dan geldik. Ayder'i çok güzel bulduk. Mükemmel bir yer" diye konuştu.

Festivale katılan İbrahim Gür de "Festival çok güzel geçiyor. En son 2019 yılında gelmiştik. O zaman şambrelle kayıyorduk ama o baya tehlikeli oluyordu. Şu anda muşamba ile kaymak biraz daha mahalle işi olması daha güzel. Güvenlik görevlisiyim, nöbetten çıkıp uyumadan buraya geldik" dedi.