Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: "19 Mayıs, Gençliğe Duyulan Güvenin ve Verilen Değerin En Güçlü İfadesidir"

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "19 Mayıs, sadece bir milletin yeniden doğuşunun değil, aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin ve verilen değerin en güçlü ifadesidir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

Çerçioğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj, şöyle:

"19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının yeniden yeşerdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş mücadelesini başlattığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı gün, sadece bir milletin yeniden doğuşunun değil, aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin ve verilen değerin en güçlü ifadesidir. Cumhuriyetimizin temellerini atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."