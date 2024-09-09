Başkan Çerçioğlu'ndan Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu'ndan Taziye Ziyareti

Başkan Çerçioğlu\'ndan Taziye Ziyareti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Didim ilçesinde yaşayan yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Çerçioğlu, aileye başsağlığı diledi.

09.09.2024 18:46
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Didim ilçesinde yaşayan yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eygi'nin 96 yaşındaki dedesi Şerif Eygi'nin evine giden Çerçioğlu, aileye başsağlığı diledi.

Özlem Çerçioğlu, "Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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