Aydın Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği Muharrem ayı iftar programlarına bu yıl da devam ediyor.

Aydın'da Muharrem ayının ilk iftar programı Germencik'in Kızılcapınar ile Tekin ve Kuyucak'ın Sarıcaova Mahalleleri'nde düzenlendi. Vatandaşlar iftarlarını dualarla açarken, bugün de Bozdoğan'ın Alamut Mahallesi'nde iftar programı düzenlenecek.

Muharrem ayı ilgili bir mesaj yayımlayan Başkan Özlem Çerçioğlu, "Muharrem ayının tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Tutulan tüm oruçlar kabul olsun" dedi.

İftar programları, 12 Temmuz'a kadar sürecek.