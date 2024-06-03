Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke\'de Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, Söke ilçesinde yapılan yağmur suyu hattındaki çalışmalara devam ediyor. Altyapı çalışmaları için 9 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmanın şimdiden mahalleye hayırlı olmasını diledi.

ASKİ ekipleri, Söke'nin Yenikent Mahallesi'nde de çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda 800, bin ve bin 200 milimetre çapında borular kullanılıyor. Toplamda yaklaşık 165 milyon liralık yatırım yapılan 'Söke Kısmi Kanalizasyon, Kollektör Hattı ve Yağmur Suyu, Savuca ve Yenidoğan Mahalleleri Kanalizasyon ve Sazlı Mahallesi Kanalizasyon Terfi Hattı İnşaatı' kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı, ilçe sakinleri, Çerçioğlu'na teşekkür etti.

İlçeye modern bir altyapı kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Çerçioğlu, çalışmaların kısa sürede bitirilerek altyapının vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.