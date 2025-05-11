Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ve Sultanhisar ilçelerinde yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturmaya, Aydın'ımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kenti modern ulaşım ağı ile buluşturmak, konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde, Sultanhisar ilçesi Güvendik, Malgaçemir ve Malgaçmustafa mahallelerinde ve Buharkent ilçe merkezinde çalışmalar eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Çerçioğlu, çalışmalara ilişkin olarak, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından yatırımlarımız, çalışmalarımız, hizmetlerimiz ve projelerimiz güzel Aydınımıza kazandırılmaya devam ediyor. Hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturmaya, Aydın'ımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.