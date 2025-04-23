Aydın'da 23 Nisan Coşkusu

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitim alan minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayramı doyasıya kutlayan çocuklar, eğitmenlerle birlikte hazırladıkları gösterileri Aydınlı vatandaşlar için sergiledi.

Çocukların öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları gösterileri gururla izlediklerini belirten veliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.