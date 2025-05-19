Aydın\'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Germencik ilçesinde saat 15.58'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 8.77 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.