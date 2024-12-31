Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kamyonette 444 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Gişeleri'nde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette arama yapan ekipler, 444 litre sahte içki ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.F'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da 444 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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