Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerine aydınlatma direği devrilen 2 kişi yaralandı.
Kemer Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Parkı'ndaki aydınlatma direği henüz belirlenemeyen bir nedenle bankta oturan N.B. (60) ile H.B.Ç'nin (51) üzerine devrildi.
Hafif yaralanan 2 kişi, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Aydınlatma Direği Devrildi - Son Dakika
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