Aydın\'da Aydınlatma Direği Devrildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerine aydınlatma direği devrilen 2 kişi yaralandı.

Kemer Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Parkı'ndaki aydınlatma direği henüz belirlenemeyen bir nedenle bankta oturan N.B. (60) ile H.B.Ç'nin (51) üzerine devrildi.

Hafif yaralanan 2 kişi, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.