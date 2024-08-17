Aydın\'da çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın rüzgarın hızıyla Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesinin sınır noktasına ulaştı. Dozerler ve iş makineleri de yangının ilerlememesi için yoğun çaba sarf ederken itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekledi. Mahalle sakinleri ise kendilerine ait traktörlerle bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almazken, rüzgarında etkisiyle yangın ormanın iç noktalarına doğru ilerledi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/AYDIN