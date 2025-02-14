Aydın\'da Ev Yangını: İki Kişi Zarar Gördü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle'de Hüsam Elfelci'nin oturduğu iki katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan B.A. ve 3 yaşındaki çocuğu kendi imkanlarıyla binadan çıktı. B.A. gözyaşı döktü.

Ekiplerce söndürülen yangın hasar oluşturdu.