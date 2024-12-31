Aydın'da İkizdere Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düzeye Geldi - Son Dakika
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Aydın'da İkizdere Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düzeye Geldi

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi, İkizdere Barajı'nda su seviyesinin kritik seviyeye düştüğünü ve 180 gün yetecek su kaldığını açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, su tasarrufu yapılması konusunda vatandaşları bilinçli kullanmaya davet etti.

31.12.2024 12:17  Güncelleme: 13:01
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(AYDIN) - Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, İkizdere Barajı'nda 180 gün yetecek su kaldığını açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm hemşehrilerimizi su kaynaklarımızı bilinçli kullanmaya ve tasarruf yapmaya davet ediyorum. Küçük tasarruflar ile büyük farklar yaratabiliriz" dedi.

Başta Efeler, Koçarlı ve İncirliova ilçeleri olmak üzere Aydın'ın su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan İkizdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 8,67'ye düştü. 195 milyon metreküp kapasiteye sahip olan barajda güncel su doluluk miktarı 16,9 milyon metreküpe indi. İkizdere Barajı'nda 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, ilerleyen günlerde hiç yağış olmaması durumunda yaklaşık 180 gün yetecek su kaldı.

Aydın Başkan Çerçioğlu, vatandaşları kaynakları tasarruflu kullanmaya davet etti. Çerçioğlu, "Küresel iklim değişikliği ve bölgemiz genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarımız günden güne tükenmekte. Bizler Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ olarak alternatif su kaynakları üretmek, kuraklığın etkilerini en aza indirgemek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi su kaynaklarımızı bilinçli kullanmaya ve tasarruf yapmaya davet ediyorum. Küçük tasarruflar ile büyük farklar yaratabiliriz. Unutmamalıyız ki; su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak hem doğamıza hem de gelecek nesillerimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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