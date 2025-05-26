Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında M.B'nin evine ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 180 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 125 bin sahte bandrollü/bandrolsüz boş makaron, 210 kilogram tütün, elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

M.B. gözaltına alındı.